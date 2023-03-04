Foreign Policy: ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Çeşitliliğin Eksik Olması ABD Diplomasisi İçin Kötü

NEW YORK, 4 Mart (Xinhua) -- ABD merkezli Foreign Policy dergisinde bu hafta başında yayımlanan bir habere göre ABD'li Afro-Amerikan diplomatlar, "Yale mezunu beyaz erkek" kültürünü korumak isteyen meslektaşlarının uyguladığı baskı, manipülasyon, psikolojik manipülasyon (gaslighting) ve...

NEW YORK, 4 Mart (Xinhua) -- ABD merkezli Foreign Policy dergisinde bu hafta başında yayımlanan bir habere göre ABD'li Afro-Amerikan diplomatlar, "Yale mezunu beyaz erkek" kültürünü korumak isteyen meslektaşlarının uyguladığı baskı, manipülasyon, psikolojik manipülasyon (gaslighting) ve görmezden gelme gibi yöntemlerle hala sert muameleye maruz kalıyor.

Haberde, "(Joe) Biden göreve geldiğinden beri ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri sık sık 'çeşitlilik ve katılımın bizi daha güçlü, daha akıllı, daha yaratıcı ve daha yenilikçi kıldığını' söylediler. Bu sözler birçok ABD hükümeti çalışanının duymak istedikleri sözler, ancak katı gerçek aksini söylüyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dahili bir araştırmasında da ortaya konulan yaygın ayrımcılık ve tacizi vurgulayan bir Wall Street Journal makalesinden alıntı yapılan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın şu sözleri yer aldı: "Çeşitlilik, eşitlik söz konusu olduğunda bakanlığın eksikliklerini tam olarak ele aldığım konusunda netim. Kapsayıcılık ve erişilebilirlik, bir gecede başarabileceğimiz bir şey değil."

Haber, kişisel blogu Yahudi ve Siyahi karşıtı içeriklerle dolu olan beyaz dış hizmet görevlisi Fritz Berggren'in hala Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığını belirterek ABD'li mükelleflerin ödediği vergilerin "ırkçı boş laflar yayınlayan ve Amerikan değerlerini temsil etmeyen, bundan da pişmanlık duymayan çalışanları" elde tutmak için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Haberde ABD'nin küresel sahnede örnek olma gücüyle liderlik etmeyi arzulaması halinde, katılımı teşvik etmek için ciddi bir çabanın ileriye dönük tek geçerli yol olduğu ifade edildi.