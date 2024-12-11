Fore Kazık Temelinde Mahsur Kalan Köpek Yavrusu Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde fore kazık temelinde mahsur kalan sahipsiz bir köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 17 metre derinliğindeki temele düşen yavru köpek, vinçle aşağıya inen bir itfaiye personeli tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde fore kazık temelinde mahsur kalan sahipsiz köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Esenlik Mahallesi'nde yaklaşık 17 metre derinliğindeki temele köpek yavrusu düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir itfaiye personeli vinç aracılığıyla kuyuya inip köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.