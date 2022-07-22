Forde raporu: İngiltere İşçi Partisi'nde hizipçilik Cornby destekçileri ve muhaliflerinin ortak sorunu

İngiltere'de Forde raporu, eski lider Jeremy Corbyn döneminde İşçi Partisi'nde hizipçiliğin Cornby destekçileri ve muhaliflerinin ortak sorunu olduğunu, antisemitzmin "hizipçi bir silah" olarak kullanıldığını ortaya koydu.

2020'de İngiltere'deki Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (ECHRC) için hazırlanan ve basına sızdırılan 860 sayfalık bir başka raporun başlattığı tartışmaların ardından İşçi Partisi'nin bugünkü lideri Keir Starmer tarafından talep edilen 138 sayfalık rapor kamuoyuna açıklandı.

BBC'nin haberine göre, Corby'nin liderliği döneminde İşçi Partisi, parti içindeki anlaşmazlıklarda antisemitizmi "hizipçi bir silah" olarak kullandı.

Parti içinde ırkçılık, cinsiyetçilik ve zorbalık vakaları iddialarını inceleyen Forde raporu, Corbyn'in ofisi ile parti genel merkezinde görevli personel arasındaki ilişkide "genel bir zehirlenmişlik" olduğunu, bunun partinin seçimle mücadele kabiliyetini zayıflattığını tespit etti.

Forde raporu, EHRC'nin raporunda "İşçi Partisi yönetiminde antisemitizmi ele almada ciddi başarısızlıklar görüldüğü ve antisemitizm şikayetlerini değerlendirmede yetersiz bir süreç işletildiğinin" belirtilmesiyle başlayan tartışmaların ardından partinin görevdeki lideri Keir Starmer tarafından talep edilmişti.

Antisemitizmin diğer şikayetlerden farklı şekilde ele alındığına dair "kanıt" bulamayan ve Corbyn'i "hizipçilikle" suçlayan EHRC raporuna karşılık Forde raporunda antisemitizmi parti içindeki bütün tarafların silah olarak kullandığı belirtildi.

"Parti içindeki antisemitizm sorunuyla başa çıkmak yerine, her iki grup da buna hizipçi bir silah gibi davrandı." ifadesi kullanılan raporda ayrıca, İşçi Partisi'nin disiplin sürecinin "amaca uygun olmadığı" ve "potansiyel olarak hizip müdahalesine eğilim" gösterdiği vurgulandı.

Rapora göre, partinin son disiplin prosedürleri "geliştirilmeye ihtiyaç duyarken genel olarak doğru yönde atılmış adımları" kapsıyor.

Forde raporunda, Corbyn döneminde yaşanan anlaşmazlıkların, partinin sağlıklı şekilde işlemesini engellediği vurgulanıyor.