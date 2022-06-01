Ford Focus, ilk kez hibrit versiyonuyla Türkiye'de satışta - Haberler

Makyajlanan Yeni Ford Focus; yeni dış tasarımı, teknolojileri, konfor ve fonksiyonelliği ile öne çıkarken, ilk kez hibrit opsiyonuyla haziran ayında Türkiye'de satışa çıktı.

Ford Otosan açıklamasına göre, 24 yıl önce pazara sunulduğunda "Yılın Otomobili" seçilen ve o günden bu yana imza attığı ilklerle segmentinde öne çıkan Ford Focus, 2018 yılında yollara çıkan 4. nesli ile seviye 2 otonom sürüş deneyimini sunan ilk model olmuştu.

Makyajlanan yeni Ford Focus ise çarpıcı yeni dış tasarımı, teknolojileri, konfor ve fonksiyonelliği ile öne çıkarken, ilk kez hibrit opsiyonuyla haziran ayında yollarda yerini almaya hazır hale geldi.

"Yeni Focus, akıllı ve sürdürülebilir şehirlere giden yolda yerini alma imkanı sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, piyasaya çıktığı ilk günden bu yana önemli satış başarılarına imza atan Focus'un, "insan odaklı" tasarım felsefesi ile segmentinde fark oluşturduğunu belirtti.

Ford Focus'un, ilk üretildiği 1998 yılından beri sektöründe öncü bir rol üstlenerek ilklere imza attığını aktaran Yücetürk, şunları kaydetti:

"Bu sayede de bugüne kadar iki kez tüm dünyada en çok satan otomobil unvanını kazandı. En son 2018 yılında müşterilerimizin geri bildirimlerinden ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak gerçekleştirilen kapsamlı değişimlerin sonucu olan 4. nesil Ford Focus, geleceğin akıllı dünyasına geçişin anahtarı oldu. Aradan geçen sürede Focus'un DNA'sı haline gelen sürüş deneyimi, zarif ve ferah tasarım, fonksiyonellik ve teknolojik özellikler büyük beğeni kazandı. Bugün ise makyajlanan yeni Ford Focus daha da çarpıcı bir dış tasarım ile teknolojileri ve insan odaklı tasarım felsefesinin getirdiği tüm konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Ayrıca, ilk kez hibrit seçeneğiyle gelen yeni Ford Focus, herkese akıllı ve sürdürülebilir şehirlere giden yolda yerini alma imkanı sunuyor."

Daha modern, daha dinamik ve etkileyici tasarım

Verilen bilgiye göre, ergonomik tasarımı, şık ve geniş iç mekanının yanı sıra fonksiyonel özellikleri ve teknolojileri ile yeni Focus yüksek konforlu sürüş deneyimi vaadini üst seviyeye taşıyor.

Ford'un, benzinli ve dizel seçeneklerle birlikte ilk kez hibrit versiyonuyla müşterilerine sunduğu yeni Focus, akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin aracı olma vaadini sürdürüyor.

Makyajlanan yeni Ford Focus'ta ön tasarım tamamen yenilendi. Yeni ön tasarımda güncellenen tampon, ızgaralar ve paneller, entegre sis lambalı çarpıcı LED far kümesi ve yeni şekilli arka farlar ile yeni Focus çarpıcı bir görünüm sunuyor. Bu haliyle daha yüksek ve kaslı bir algı yaratan araç, detay tasarım çizgileriyle çok daha dinamik bir enerjiye kavuşuyor. Ayrıca, dört kapı gövde tipinde 511 litrelik bagaj hacmi, oldukça rekabetçi ve ferah bir fonksiyonel depolama alanı sağlıyor.

Trend X donanım seviyesinde 16' alüminyum jantlar kullanılırken, gövde rengi yan aynalar ve karartılmış arka camlar tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Titanium'da ise 17' alaşım jantlar, 15 kollu yeni jant tasarımıyla daha da şık hale geliyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine sahip olan Titanium serisinde, güvenli bir şekilde inilmesini mümkün kılan ve şık bir görünüm sağlayan kapı altı aydınlatması sunuluyor. Yan camlarda alt krom çerçeveler Titanium'um görselliğini zenginleştiriyor.

Tüm donanım tiplerinde SYNC sistemli 8 inç renkli ekran yer alırken, yeni Ford Focus'ta sürüş deneyimini ve konforunu artıracak özellikler korunuyor ve üst donanım paketlerinde konfor üst seviyeye taşınıyor.

1.0L Ecoboost motora sahip hibrit teknolojisi ilk kez sunuluyor

Yenilenen Ford Focus, ilk defa 1.0L Ecoboost motor ve 7 ileri powershift şanzımana sahip hibrit teknolojisi ile geliyor. Ecoboost hibrit motor, verimliliği artırmak için 48 volt bataryadan güç alıyor ve ilave 16 PS güç vermenin yanı sıra hızlanmayı yüzde 20'ye varan oranda artırıyor. Üst serilerde HB ve SW gövde tiplerinde 125PS güç seçeneği ile sunulan hibrit güç grubu, elektrik motoru sayesinde yüksek tork üretebiliyor. Daha kısa sürede daha yüksek hızlara çıkma imkanı sunan bu teknoloji, düşük hızlarda içten yanmalı motorun devre dışı bırakılmasıyla aynı tipteki motorlara sahip serilere göre önemli yakıt tasarrufu imkanı sağlıyor.

Ford Focus dört farklı motor-şanzıman seçeneği ile geliyor. Trend X ve Titanium serilerinde 1.5L 123PS PFi benzinli motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulurken, tüm donanım seviyeleri ve gövde tiplerinde dizel olarak 1.5L 120 PS EcoBlue motor ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor. 8 vitesli şanzıman, daha fazla vites oranı, hafif tasarım ve gelişmiş çift kavraması ile kesintisiz ve sarsıntısız vites değişimi sağlıyor. 1.0Lt Ecoboost Hibrit 125 PS motor ve 7 ileri powershift otomatik şanzıman ise Titanium Active ve St-Line'da 5 Kapı ve SW gövde seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Yeni Ford Focus'ta yer alan akıllı araç teknolojileri makyajlanan versiyonda da yerini alarak, sürücülere konfor, güvenlik ve sürüş keyfi sunuyor.

Zengin renk yelpazesini koruyan Yeni Focus'ta opak renklerden buz beyazı, spor kırmızı; metalik renklerden ise akik siyah, pasifik mavi, aytozu gri ve ada mavisi seçenekleri bulunuyor. Bunlara ek olarak özel metalik renkler olan manyetik gri ve fantastik kırmızı da alıcılarını bekliyor.

Makyajlanan yeni Ford Focus, sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle ilk safhada TrendX serisi ile otomobil tutkunlarına haziran ayında "merhaba" diyecek, ileriki günlerde Titanium, Active, ST Line donanım seviyeleri ile Türkiye'de satışa sunulacak.

Yeni Focus, 587 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile Ford Türkiye yetkili bayilerinde müşteriler ile buluşuyor.