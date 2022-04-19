Forbes: ABD'nin 32 Eyaletinde Yeni Virüs Varyantı Yüzünden Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre ABD'de günlük yaklaşık 35.000 yeni vaka görülüyor ve bu durum iki hafta öncesine göre yüzde 42'lik artış anlamına geliyor.

LOS ANGELES, 18 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin ekonomi dergisi Forbes'ta çıkan bir habere göre ABD eyaletlerinin yarısından fazlasında Kovid-19 vakaları yeni bir koronavirüs alt varyantı yüzünden artış gösteriyor. Haberde Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Ashish Jha'nın, aşıların virüse karşı hala "etkili olduğu" ve yeni türün, daha ciddi enfeksiyona yol açmadığı şeklindeki sözlerine yer verildi. Jha, Omicron'un BA.2 alt varyantının, normale göre daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden vaka sayılarında artışa yol açtığını söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre ülkede günlük yaklaşık 35.000 yeni vaka görülüyor ve bu durum iki hafta öncesine göre yüzde 42'lik artış anlamına geliyor.

Xinhua / Güncel