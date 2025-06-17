FoodieFest 2023, İstanbul’da 21 Haziran’da Başlıyor

(İSTANBUL) - Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek gastronomi ve müzik festivali FoodieFest, İstanbul'da 21 Haziran günü ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul'un sevilen gastronomi ve müzik festivali FoodieFest, 21 Haziran Cumartesi günü üçüncü kez LifePark'ın yemyeşil orman atmosferinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlk iki edisyonuyla hem damaklarda hem de hafızalarda iz bırakan festival, bu yıl da katılımcılara, doğa, müzik ve lezzeti bir araya getiren özel bir deneyim sunacak.

FoodieFest 3'ün müzik programında, Batuhan Kordel, Mela Bedel, Mavi Gri, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ve Zeynep Bastık gibi Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahne alacak. Festivalde kapılar saat 13.00'te açılacak, konserler 14.00'te başlayacak ve etkinlik gece yarısına kadar devam edecek.

Festivalin merkezinde ise her zamanki gibi sokak lezzetleri olacak. Kokoreçten vegan burgere, hamburgerden tantuniye kadar uzanan zengin menüsüyle 50'nin üzerinde lezzet festivalde yemek tutkunlarıyla buluşacak.

Evcil hayvan dostu olma özelliği taşıyan ve kamp sandalyesiyle girişe uygun olarak tasarlanan festival alanında; sürpriz aktiviteler, ödüllü şeflerle yaratıcı mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek.