Foça İlçesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık kardeş!

İZMİR (Bültenler) - Kıbrıs'ta buluşan heyetler iki kent arasında tecrübeleri paylaşma, ortak değerlerive özellikle turizmi geliştirmede işbirliği yapma kararı aldılar.

Foça 2021 yılında; KKTC'den Lefke, Tatlısu, Geçitkale, Yeniboğaziçi ve Mehmetçik ilçelerinin de aralarında bulunduğu 32 ülkeden 282 kentin üyesi olduğu Citta Slow birliğine kabul edildi. Foça Belediyesi ve Cittaslow koordinasyon heyeti kabulden sonraki ilk ziyaretini Mehmetçik Belediyesi'nin daveti üzerine KKTC'ye gerçekleştirdi.27 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki ziyaret Cittaslow felsefesine gönülden inanan, kentlerin dayanışması ve tecrübelerini paylaşması açısından büyük önem taşıdığı açıklandı.

SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞANIN TORUNU

Ziyarette karşılaşılan sürprizlerden biri de Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'nin merhum ünlü sanatçı Barış Manço'nun Sarıçizmeli Mehmet Ağa şarkısındaki Mehmet Ağa'nın dördüncü kuşak torunu olmasıydı.

Foça heyeti; Cittaslow incelemeleri kapsamında girişinde Sakin Şehrin küçük heykelciğinin karşıladığı Mehmetçik İlçesinde Lefkara evinin ve çocukların kent tasarımları ve güzelleştirmelerine dahil edilmesi için hazırlanan park projesinin açılışına da katıldı. İki kentin belediye başkanları, çocuklarla birlikte parkın duvarlarının çeşitli figürlerle süslenmesine yardım ettiler. "Foça Hatırası" yazısının boyanması Foçalılar ve Mehmetçikliler tarafından el birliği ile yapıldı. Daha sonraki günlerde Dipkarpaz Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve kardeş Alsancak Belediyesi'nin Başkanı Fırat Ataser'e de birer ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret edilen ilçelerde kültürel ve tarihi mekanlar gezildi. Ortak turizm değerleri ve Cittaslow işbirliği konularında yapılabilecekler masaya yatırıldı.

KKTC CİTTA SLOW İLE BAYRAK DALGALANDIYOR

Foça Belediye meclis üyesi ve Cittaslow Foça koordinatörü Hakan Barçın KKTC'de gelişmiş bir sakin şehir anlayışı ve 6 yıl gibi bir sürede her yerinde sakin şehrin kriterlerini hayata geçirmeye çalışan bir başkanla karşılaştıklarını söyledi. Hakan Barçın; "Bizler için bu ziyaret eşsiz bir deneyim oldu. Bu arada Cittaslow ağının gücünü de gördük. Uluslararası arenada tanınmamakta ısrar edilen KKTC'nin 5 ilçesi ile ablukayı bu sayede deldiğine şahit olduk. Sivil toplum kuruluşları, devletlerin aşamadığı bir konunun üstesinden gelmiş. Lefke, Tatlısu, Geçitkale, Yeniboğaziçi ve Mehmetçik kentleri hem kent hem de ülke olarak resmi şekilde Cittaslow üyesi olmuşlar. Cittaslow KKTC, Uluslararası Cittaslow Birliği'nde bayrağını dalgalandırıyor, yani tanınıyor."

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ORTAK HAREKET

Yapılan görüşmeler ve alınan kararlar hakkkında bilgilendirmeler de yapan Hakan Barçın; "Heyet başkanımız Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli heyetler dışında ikili görüşmeler de yaptılar. Kentlerinin birçok ortak özelliklerinin olduğunu ve bunları birlikte geliştirebileceklerini tespit ettiler. Kardeş belediyeler arasındaki turist değişim programına destek olma ve proje kapsamında yatırım olanaklarını araştırmaya karar verdiler. Agro turizm turu hakkında ortaklık için ön protokol yapma, uluslararası platformlarda ortak hareket etme, Temmuz 2022 ayı başında Mehmetçik ekibinin Foça'ya gelerek hem Cittaslow kardeş belediye hem de belediyeler arası kültür değişim projesi imzalanması, iki çocuk belediyesinin ortak projeler yazması ve belediyeler tarafından uygulamada gerçekleştirilmek üzere bütçe ayrılması kararlaştırıldı. " dedi.

Hakan Barçın, halen Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı olan geçmiş dönem Seferihisar, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destekleri için heyet adına sonsuz teşekkürlerini sunduklarını sözlerine ekledi.

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