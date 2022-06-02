Foça Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetim Planı 2. Çalıştayı gerçekleşti - Haberler

Küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla katılımcı bir yönetim planını hazırlamayı amaçlayan çalışmaya; 12 farklı kurumu temsilen 30 kişi katıldı. Bölgede uzun zamandır çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu temsilcileri ve küçük ölçekli balıkçılar, sorunların belirlenmesi ve konuların önceliklendirilmesi için risk değerlendirme yöntemini kullanarak birlikte çalıştı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ''Foça'da Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetim Planı'' 2. Çalıştayı konuşmasında; ''İlçemiz özelinde balıkçılığın geçmişten günümüze incelendiği ve balık türlerinin korunması amacıyla gerçekleşen bu önemli buluşma için katkı koyan herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım.''dedi

Küçük Ölçekli Balıkçılık '12 metre ve daha küçük teknelerle, kıyısal alanlarda, sezonluk, tam ya da yarı zamanlı yürütülen, elde edilen ürünlerin çoğunlukla yerel ve iç pazara sunulduğu günübirlik balıkçılık faaliyetleri olarak kabul edilir.

'Balıkçılıkta Ortak Yönetim' yaklaşımı, Küçük Ölçekli Balıkçılığın sürdürülebilir hale getirilmesi için en akılcı ve uygulanabilir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

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