Foça'daki Selin Yaraları Sarılıyor

Foça'daki Selin Yaraları Sarılıyor
Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak ve şiddetli yağış sonrası oluşan selin izleri siliniyor. AFAD ve yerel ekipler, hasar gördüğü evlerde temizlik çalışmaları yaparak bölge sakinlerine yardımcı oluyor.

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak ve şiddetli yağış nedeniyle oluşan selin yaraları sarılıyor.

Selin oluşturduğu hasarın giderilmesi amacıyla ilçe genelinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Sel sularının yol ve sokaklara taşıdığı taş, moloz ve ağaç parçaları iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

İlçe sakinleri, AFAD gönülleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri ise evlere dolan su ve çamurları, hasar gören eşyayı dışarı çıkardı.

Selin en fazla etkilediği noktalardan Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinlerinden Ali Gül (72), gazetecilere, sabah saatlerinden yağmurun başladığını ve öğle saatlerine doğru derenin tıkandığını söyledi.

Derenin tıkanmasıyla suyun kendi evlerine doğru geldiğini ifade eden Gül, "Su aniden bastırdı ve hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Makinelerimizi söküp attık, zararımız çok ve üzgünüz. AFAD ekipleri hızlı davrandı ve çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Gül, selin otomobilini de sürüklediğini dile getirdi.

Mahallelilerden Turan Turhal (58) ise sel sırasında evde olmadıklarını, birkaç saat sonra geldiklerinde durumu gördüklerini belirtti.

Selin bahçe duvarını yıktığını ve birçok atığı bahçede topladığını anlatan Turhal, "Mobilyalarda zarar var. Balkonun camı kırıldı. AFAD, büyükşehir ve ilçe belediyeleri geldi, çalışmalarını yapıyor, yolları açıyor, temizlik yapıyorlar." şeklinde konuştu.

AFAD gönüllüsü Yasin Akar ise ilk günden bu yana çalıştıklarını, ev halkıyla çamurları temizlediklerini ve hasarları gidermeye çalıştıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
