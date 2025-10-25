Haberler

Foça'daki Sel Felaketi Sonrası AFAD Çalışmaları Devam Ediyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan çalışmaları ve zarar gören vatandaşların destekle ilgili bilgileri paylaştı. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığı olayda, temizlik ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan selin ardından çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Pazartesi günü itibariyle Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın olurlarıyla bütün zarar gören vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak." dedi.

Pehlivan, Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeninin bulunduğu alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaptanoğlu'nun aracıyla suya kapılmasının ardından ekiplerin AFAD koordinasyonunda hızlıca harekete geçirildiğini hatırlattı.

"Çabamız canlı şekilde ulaşmaktı maalesef mümkün olmadı"

Saatlerin ilerlemesiyle ekip sayılarını arttırdıklarını ve 2 gündür arama tarama faaliyetini gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bu güzergah uzun. Kaptanoğlu'nun düştüğü yerden denize kadar yaklaşık 16-17 kilometrelik bir satıh. Burada özellikle ekip ve personel sayımızı her saat arttırdık. En son 177 personelle ki bunun 44'ü dalgıç ve su altı arama ekibiydi. Bu ekiplerimiz yoğun şekilde çalıştı. Bir yandan da Devlet Su İşleri iş makinelerini devreye soktuk. Nehirde yoğun rüsubat (su tarafından taşınan katı maddeler) birikintisi vardı ve düştüğü yerden yaklaşık 11 kilometre aşağı koddaki eski Gediz yatağında Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Elbette ki bütün çabamız, gayretimiz, arzumuz, duamız canlı şekilde ulaşmaktı ama maalesef bu mümkün olmadı."

Pehlivan, Kaptanoğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Zarar gören vatandaşların hesaplarına ödeme yapılacak

Foça ilçesinde yoğun bir yağışın gerçekleştiğine dikkati çeken Pehlivan, AFAD ve İzmir Valiliğinin koordinasyonunda bölgede yoğun çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ilçede sokaklar ve su basan evlerin temizliği ile ilgili hummalı çalışmalar yapıldığını, bu konuda da personel sayısını 700'e araç sayısını da 300'e çıkardıklarını söyledi.

Dün itibariyle 100'e yakın ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları yapıldığını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bugün kalan temizlik çalışmaları bitecek. Valilik, kaymakamlık, belediyelerin ve AFAD gönüllülerimizin katılımıyla bu temizlik çalışmalarını hummalı şekilde sürdürdük, tamamlanma aşamasına geldi ve bugün bitecek. Bir yandan hasar ve zarar tespiti biliyorsunuz. Çok şükür hasarlı konutumuz veya bir yapımız söz konusu değil. Sadece iki yapının çatılarında ufak hasar var. Zarar tespit ile ilgili de 50'ye yakın ekibimiz hane hane, mahalle mahalle dolaştılar. Dün itibariyle 75 hanenin zarar tespiti gerçekleştirildi. Gün içerisinde gelen yeni ihbarlar da oldu. Onlar da bugün tamamlanacak ve pazartesi günü itibariyle Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın olurlarıyla bütün zarar gören vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak."

Pehlivan, yağış nedeniyle bazı tarlalarda ve yaklaşık 45 kovanda zarar oluştuğunu buna ilişkin ilgili kurumların çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Foça'daki sel

Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı.

Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bugün, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
