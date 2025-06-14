Foça'daki Orman Yangınına Havadan Destek
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları için Kara Kuvvetleri'ne ait dört helikopterle destek sağladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait bir CH-47 ve üç adet AS-532 tipi helikopterimiz ile İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, müdahale anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel