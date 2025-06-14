Foça'daki Orman Yangınına Havadan Destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait bir CH-47 ve üç adet AS-532 tipi helikopterimiz ile İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, müdahale anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.