Foça'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

???????Yangın nedeniyle kapatılan bölgedeki Foça-İzmir kara yolu ile mahalle yolları da trafiğe açıldı.