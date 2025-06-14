Foça'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, gerçekleştirilen müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına, çeşitli helikopterler ve arazözler ile müdahale edildi. Jandarma, yangına neden olan kıvılcımları çıkaran 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

???????Yangın nedeniyle kapatılan bölgedeki Foça-İzmir kara yolu ile mahalle yolları da trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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