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Foça'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Foça'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Foça ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. 340 hektarlık alanın etkilendiği yangına, çok sayıda yangın söndürme aracı katıldı ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça ilçesinde çıkan orman yangınının, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığını açıkladı. Türköz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çöplük mevkiinde 05.10.2024 günü saat 11.00 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ilerlemiştir. İlk belirlemelere göre 340 hektar alanın yandığı tespit edilmiştir. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 2 askeri helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz yangın söndürme aracı ve su tankeri ile müdahale edilmiş olup, yangının enerjisi azalmıştır ve kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangın olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır."

Seyfi GÜL- Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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