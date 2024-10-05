Foça'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Foça ilçesinde çöplükten çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
KISMEN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Foça ilçesinde çöplükten çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirten Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.
Seyfi GÜL- Kadir ÖZEN / İZMİR,