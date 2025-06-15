Foça'daki Orman Yangını: 1 Şüpheli Tutuklandı

Foça'daki Orman Yangını: 1 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Yangın, bölgeye gönderilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR'in Foça ilçesinde çıkan ve tedbir amaçlı bazı evlerin tahliye edilmesine yol açan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi ve girişteki evlere kadar ulaştı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin yerleşim yerinin iç kesimlerine ilerlemesi ekiplerin müdahalesiyle önlendi. Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 5 saatlik müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yeniköy Mahallesi'nde başlayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ormana yakın bahçede kaynak yaptığı belirlenen Sungun Genco Ocalı, M.E., Ö.O. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E., Ö.O., O.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sungun Genco Ocalı 'Taksirle yangına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım

Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gitmesine şaşırdım
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.