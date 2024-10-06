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Foça'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 340 Hektar Arazi Zarar Gördü

Foça'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 340 Hektar Arazi Zarar Gördü
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İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayarak büyük zarara yol açtı. Yaklaşık 340 hektar orman alanı hasar gördü ve yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde dün çöplükte başlayarak ormana sıçrayan, yoğun müdahale ile kontrol altına alınan yangında büyük bölümü kızılçam ormanı olan 340 hektar arazi, siyah ve gri tonlarına büründü.

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda dün saat 11.15 sıralarında çıkan, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesiyle saat 21.15'te kontrol altına alınabildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında yaklaşık 340 hektar arazinin hasar gördüğü belirlendi.

Yangının, genç ağaçların bulunduğu ağaçlandırma sahasına da yayıldığı ancak ekiplerin müdahalesiyle durdurulduğu, dron ile havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

Yeşil tonların yangınla birlikte yerini siyah ve griye bıraktığının görüldüğü bölgede, çok sayıda arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Yangın ve müdahale

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve yayılan yangın, 10 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmış, bir site tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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