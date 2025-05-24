Foça'da Tarım Arazisinde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Foça'da Tarım Arazisinde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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İzmir'in Foça ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, makilik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gerenköy mevkisindeki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yakındaki makilik alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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