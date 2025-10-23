Haberler

Foça'da Şiddetli Yağışlar Dere Taşmasına ve Su Baskınlarına Yol Açtı

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşmasına ve birçok ev ile iş yerinin su basmasına neden oldu. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarma ve su basan yerlerde tahliye çalışmaları yapıyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Foça Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarma çalışması yürütürken su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri destek verdi.

Yenifoça Anaokulu'nun çatısında hasar oluştu, yağış nedeniyle okulu su bastı. Öğrenciler, tedbiren tahliye edildi.

Yağışın ardından Yenifoça sahilinde su taşkını nedeniyle denizin renginin değiştiği gözlendi.

Yağış nedeniyle evi ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinlerinden Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Tahsin Tıraş ise yağmurun aniden şiddetini artırdığını belirtti.

Derenin taşmasıyla çok sayıda aracın zarar gördüğünü ifade eden Tıraş, "Oradan gelen sular olduğu gibi binaya girdi. Binanın içi zaten berbat. İçeri girilmiyor. Park halindeki arabayı aldı, oradan buraya getirdi. 10-15 dakika sürmedi, bir anda oldu." dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinden Selahattin Tezcan ise kendi imkanlarıyla su basan evini temizlemeye çalıştığını anlattı.

Yağmurun önce sakin başladığını ardından şiddetini hızla artırdığını söyleyen Tezcan, "Yağmuru izliyorduk. Birdenbire bastırdı. Endişelendik. Arka balkondan içeriye baya su sızdı. Kardeşimle bir saate yakın kovalarla suları kendimiz attık. Biraz kurtarabildik ama yine belli miktarda zarar gördü evimiz. Ben 56 yaşındayım, Yeni Foçalıyım. İlk defa böyle bir şey yaşadım." diye konuştu.

Aysel Tuna da yağmur sırasında evde olmadığını, komşularının haber vermesiyle bölgeye geldiğini aktardı.

Evinde birçok eşyanın kullanılamaz hale geldiğini ve bundan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu kaydeden Tuna, "30 yılda ilk defa evime su bastı. Çok üzgünüm. Her taraf çamur içinde. Herhalde tuvaletlerde de taşmış. Halıları attık. Oğlum onlarla uğraşıyor, yeğenim yardıma geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Aracıyla sele kapılan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Foça'da etkili olan yağış sonucunda ilçeye 1,5 saat boyunca yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça'da çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibarıyla yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir."

Menemen ilçesindeki Eski Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. Aliağa ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Urla'nın Çeşmealtı Mahallesi'nde rögarlar taştı, yollarda su birikintileri meydana geldi. Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde de yağışın etkisiyle yollarda su birikti, belediye ekipleri biriken suları kepçe yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Kent merkezinde ise sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Konak, Bayraklı ve Karşıyaka'daki ana arterlerde araçlar güçlükle ilerledi, bazı vatandaşlar da şemsiyelerle yürümekte zorlandı.

Karşıyaka Aziz Nesin Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

