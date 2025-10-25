Foça'da Sel Faciası: Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Cesedi Bulundu

İZMİR'in Foça ilçesinde önceki gün sel sularına kapılıp, kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun (70)arama çalışmalarının 3'üncü günde cesedi bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından önceki gün öğle saatlerinde İzmir'in Foça ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155,4 kilogram yağmur düştü.

Sağanakta otomobili sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen Bülent Kaptanoğlu kayboldu.

Kaptanoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aramaların 3'üncü gününde Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,