Haberler

İzmir Foça'da sağanak; dereler taştı, denizin rengi değişti

İzmir Foça'da sağanak; dereler taştı, denizin rengi değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, derelerin taşmasına ve bazı evlerin ile iş yerlerinin su baskınına uğramasına neden oldu. Denizin rengi çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü.

İZMİR'in Foça ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Foça ilçesinde günün ilk saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Şavklı ve Sıcak dereleri, yağışla birlikte oluşan sel nedeniyle taştı. Selle birlikte gelen moloz ve ağaç parçaları, bir süre önce ıslah çalışması yapılan dere yatağındaki künklü geçiş noktalarının tıkanmasına neden oldu. Taşkın sonucu cadde ve sokaklar ile alçak bahçeler suyla doldu, bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerini su bastı. Koylarda ve Sazlıca mevkiinde de sel etkili oldu. Sazlıca'da sürücü Veysel Kerimoğlu, otomobilinde mahsur kaldı. Durumu ekiplere bildiren Kerimoğlu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kerimoğlu'nun evini de bu bastı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su, denizde renk değişimine neden oldu. Denizin rengi kahverengiye döndü.

İlçede şiddetli yağışın azaldığı, aralıklarla devam ettiği bildirildi. AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu

Kent felaketi yaşıyor! Telef olmuş dana kıyıya vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı