Foça'da Sağanak Sel Felaketi: 70 Yaşındaki Adam Kayboldu

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapılmasına tanıklık eden aile o anları anlattı.

Foça'ya bağlı Bucak Deresi'nde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, bölgede etkili olan selin çevresindeki evlere de zarar verdiği görüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde evini su basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Suriyeli Yusuf Ali Aramlat (45), Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapılmasına tanıklık ettiklerini söyledi.

Her şeyin aniden yaşandığını dile getiren Aramlat, "Arabası çamura batmıştı, ben de küçük çocuğumu kucağıma aldım, o anda sel suları geldi ve arabayı götürdü. Su çok basınçlıydı. Her şey bir anda oldu, o nedenle yardım edemedik. Canımızı da zor kurtardık." dedi.

Aramlat'ın kızı Fatma Aramlat (15) ise Kaptanoğlu'nun çamura batan arabasını çıkarmaya çalıştığını, o anda selin yaşandığını ifade etti.

Ona yardım etmek istediklerini ama kendilerinin de son anda sudan kaçtıklarını aktaran Aramlat, şunları paylaştı:

"Annem ve kardeşlerim evimizi su basmaya başladığı için bağırmaya başladı. Tam evden çıkıyorduk, evi su bastı. Babam ona (Bülent Kaptanoğlu) bağırdı ama adam duymadı, adam arabanın içerisindeydi ve telefonla konuşuyordu. Yağmur ve sel birden bastırdı. Su biraz yavaşlayınca biz de evden uzaklaştık. Su hemen geldi, kaybolan adam seli fark edemedi. Bizim traktörümüzü de sürükledi, her şey bir anda oldu. Çok korktuk, çok ağladık. O anda kardeşlerim okulda olmasaydı onlar da giderdi, onları tutamazdık. Her şeyimiz gitti."