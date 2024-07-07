Foça'da Otomobil Yangınında Makilik Alan Alev Aldı
İzmir'in Foça ilçesinde, alev alan otomobilden çıkan kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Foça ilçesinde, alev alan otomobilden çıkan kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.
Günbatımı mevkisinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.