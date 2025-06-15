Foça'da Orman Yangınına Neden Olan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde kaynak yaparken orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden birinin tutuklandığı açıklandı. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirleyerek şüphelileri yakaladı.

İzmir'in Foça ilçesinde, kaynak yaparken orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına ilişkin M.E, Ö.O, O.Y. ve S.G.O'yu gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, kaynak makinesini kullandığı öne sürülen S.G.O. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol

Transfer bir türlü bitmeyince telefona sarıldı: Beşiktaş'a imza at
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak

Fenerbahçe'nin herkesten sakladığı o 'wonderkid' ortaya çıktı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.