Foça'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik çalışmalar sürüyor. Yangının sebebi kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar olarak belirlendi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer ile sürüyor.

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Foça-İzmir kara yolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?

İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.