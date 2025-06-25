Foça'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Foça'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
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İzmir'in Foça ilçesinde, Bozköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 11 uçak, 13 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal ve 5 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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