Foça'da Orman Yangını Tütsü Nedeniyle Çıktı

Foça'da Orman Yangını Tütsü Nedeniyle Çıktı
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Foça'da Orman Yangını Tütsü Nedeniyle Çıktı
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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınının bir arıcının yaktığı tütsü nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Yangın kontrol altına alınırken, arıcı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesi Gözde Kent mevkisinde, kontrol altına alınan orman yangının bir arıcının yaktığı tütsüden kaynaklandığı belirlendi. Gözaltına alınan arıcı adliyeye sevk edildi.

Foça'nın Gözde Kent mevkisinde sabah saatlerinde çıkan ve yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni belirlendi.

Bölgede yapılan incelemeler sonucunda yangının, bir arıcının yaktığı tütsü nedeniyle çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan arıcı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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