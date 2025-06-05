Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Foça ilçesinde Gözde Kent mevkiinde çıkan orman yangını, hızlı havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, arıcının yaptığı tütsü nedeniyle çıktığı belirlendi ve arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gözde Kent mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının bir arıcının yaptığı tütsüden çıktığı belirlendi. Arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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