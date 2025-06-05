Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Gözde Kent mevkisinde meydana gelen yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gözde Kent mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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