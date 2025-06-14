Foça'da Orman Yangını: Ekip Sayısı Artırıldı

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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekip sayısı artırıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

Foça yangınında ekip sayısı artırıldı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekip sayısı artırıldı.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı. Ekipler alevlere, 4 uçak, 9 helikopter ile havadan 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozer ile de karadan müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Güncel
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