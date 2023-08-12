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Foça'da kayınpederini teknede öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı kayınpederini teknede tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi. Küçük Deniz Limanı'na bağlı teknede 10 Ağustos'ta M.A'nın tabancayla öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan damadı S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı kayınpederini teknede tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Küçük Deniz Limanı'na bağlı teknede 10 Ağustos'ta M.A'nın tabancayla öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan damadı S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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