Foça'da kayınpederini teknede öldüren şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı kayınpederini teknede tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi. Küçük Deniz Limanı'na bağlı teknede 10 Ağustos'ta M.A'nın tabancayla öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan damadı S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı kayınpederini teknede tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Küçük Deniz Limanı'na bağlı teknede 10 Ağustos'ta M.A'nın tabancayla öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan damadı S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.