Foça'da deniz 20 metre çekildi

İZMİR'in Foça ilçesinde, deniz 20 metre kadar çekildi. Dokuz Eylül Üniversitesi İklim Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu aylarda, denizde 60 metreye kadar çekilmeler yaşanabilir. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Foça'da bugün, deniz yer yer 20 metre çekildi. İlçe merkezindeki plajlarda ahşap iskeleler altında ve en belirgin olarak Mersinaki sahilinde görülen çekilmeyi Foçalılar da şaşkınlık ve tedirginlikle izlediklerini belirtti. Çekilme sonrası iskelelerden bazısı tamamen karada kaldı, sökülmüş bazı iskelelerin de beton ayakları ortaya çıktı. İlçeliler, denizdeki çekilmelerin olağanüstü bir durumun işareti olup olmadığını merak ettiklerini söyledi.