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Foça'da Çöplükte Yangın: Havadar ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Foça'da Çöplükte Yangın: Havadar ve Karadan Müdahale Başlatıldı
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İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

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