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Foça'da Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Foça'da Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
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İzmir'in Foça ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın, çevredeki ormana sıçradı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çeşitli hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakındaki ormana sıçradı. Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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