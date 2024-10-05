Foça'da Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
İzmir'in Foça ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın, çevredeki ormana sıçradı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çeşitli hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.
Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakındaki ormana sıçradı. Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.