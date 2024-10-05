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Foça'da Çöplük Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Foça'da Çöplük Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
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İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak Yedi Önder Sitesi'ndeki 32 hane tahliye edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Tedbir amacıyla Yedi Önder Sitesi'ndeki 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

izmir Foça

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