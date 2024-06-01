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Foça'da çöp döküm alanında yangın çıktı

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İZMİR'in Foça ilçesinde eski çöp döküm alanında çıkan yangın, yakındaki makiye sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde eski çöp döküm alanında çıkan yangın, yakındaki makiye sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Foça'nın Yeni Bağarası Mahallesi'nin Yenifoça girişi mevkiindeki eski çöp depolama alanında, saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, yakındaki makiye de sıçradı. Yangına helikopterlerle havadan; arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle de karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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