Üye Girişi
Haberler

Foça'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

İZMİR'in Foça ilçesinde maki ve zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 3 hektar alan küle döndü.

?Yenibağarası Mahallesi Bucak mevkisi ile Zeytinköy arasında bulunan makilikte, saat 16.15 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, bölgedeki zeytinliğe de sıçradı. Karadan çok sayıda arazöz, iş makinası, orman işçisi ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Havadan da 2 helikopter yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın 17.45 sıralarında kontrol altına alındı. 3 hektarlık zeytinlik ve makilik yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zeytinköy Küme Evleri sakinlerinden Semir Bağdadioğlu, yangın sonrası ekiplerin bölgede çalışma başlattığını havadan müdahaleyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Foça İzmir Yaşam Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Bakmadan Geçme

Aşkım Kapışmak neden gözaltına alındı, suçlama ne? #129300 İnci Taneleri final mi yapıyor, İnci Taneleri bitiyor mu? #128250 31 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 31 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! #128220 Minnesota TW Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 31 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Sakaryaspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (HD) 30 Mayıs Sakaryaspor Bodrumspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 30-31 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 30-31 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 30 Mayıs Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 30 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Survivor kim kazandı? 30 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250
Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title