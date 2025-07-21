Foça'da Bisikletli Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Foça'da Bisikletli Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Foça ilçesinde, bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kadın yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Değirmenlik Caddesi'nde meydana geldi. İzmir'den Foça istikametine seyir halinde olan Süleyman Ö. yönetimindeki 35 AR 0542 plakalı otomobil, Değirmenlik Caddesi Bilimevi kavşağı yakınında bisiklet süren Aynur Taymaz'a (55) çarptı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Toymaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Toymaz'ın cenazesi incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Süleyman Ö. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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