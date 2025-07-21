Foça'da Bisikletli Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Foça ilçesinde, otomobilin bisikletli bir kadına çarpması sonucu 55 yaşındaki Aynur Taymaz hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'in Foça ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

S.Ö. (62) idaresindeki 35 AR 0542 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Değirmenlik Caddesi'nde, bisikletli Aynur Taymaz'a (55) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Taymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel
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