Foça'da At Çiftliği Yakınındaki Tarım Arazisi Yandı - Haberler

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Foça'da At Çiftliği Yakınındaki Tarım Arazisi Yandı

ANKA - Güncel
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İzmir'in Foça ilçesinde bir at çiftliğinin bulunduğu alanda başlayan yangın, 2 saat süren havadan ve karadan müdahalenin ardından söndürüldü.

İzmir'in Foça ilçesinde bir at çiftliğinin bulunduğu alanda başlayan yangın, 2 saat süren havadan ve karadan müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın bugün saat 14.00 sıralarında Foça Ilıpınar'daki at çiftliğinin yakınında başladı. Ağaçlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alandaki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, 2 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Muğla'dan istenen uçak ise geri gönderildi.

Yangında bir üreticiye ait kovanlardaki arılar da telef oldu.

ANKA / Güncel

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