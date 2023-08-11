Foça'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu damadı tarafından tabanca vurularak öldürülen Mehmet Arslandal için bugün Foça Fatih camiinde ceraze namazı kılındı. Cenaze daha sonra Yeni Kabristanda defnedildi. Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alınan damat S.K tutuklanarak Şakran cezaevine gönderildi