Foça'da 6 Saat Su Kesintisi Uygulanacak

İzmir'in Foça ilçesinde, pompa revizyonu nedeniyle 10 Ağustos'ta 00.00-06.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Yeni Foça Merkez ve Narezen mevkisi yer alıyor.

Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk ile Fevzi Çakmak mahallelerindeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisine su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, arızaların onarılması sonrası arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmelerin yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
