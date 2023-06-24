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Foça'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili'de 67 göçmen yakalandı

Foça'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili'de 67 göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesi açıklarında da 67 göçmen yakalandı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesi açıklarında da 67 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel

Yunanistan Dikili İzmir Güncel Haberler

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