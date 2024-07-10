Foça'da 20 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün sabah saatlerinde İzmir'in Foça ilçesi Aslanburnu mevkisi açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi. Bottaki 1'i çocuk, 7'si kadın toplam 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik gemisine alınıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 12'si Sudan, 3'ü Angola, 2'si Somali, 2'si Yemen ve 1'i de Filistin uyruklu kaçak göçmenler karaya çıkartılıp, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.