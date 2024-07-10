Foça Açıklarında Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Lastik Bottaki 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.