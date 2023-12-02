Foça Açıklarında Motor Arızası Nedeniyle 11 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Foça açıklarında hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.