Foça Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Foça Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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