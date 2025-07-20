Foça Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Foça Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2'si çocuk 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 2'si çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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