Flydubai, Suriye ile Doğrudan Tarifeli Uçuşlara Başladı

Flydubai, Suriye ile Doğrudan Tarifeli Uçuşlara Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai merkezli Flydubai havayolu şirketi, Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir yıllık aradan sonra doğrudan tarifeli uçuşları yeniden başlattı. İlk uçak, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

ŞAM, 2 Haziran (Xinhua) -- Uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan Dubai merkezli Flydubai havayolu şirketinin ait bir uçak pazar günü Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suriye arasında bir yıllık aradan sonra doğrudan tarifeli uçuşların yeniden başlamış oldu.

Suriye'nin resmi SANA Haber Ajansı'nın Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı habere göre Flydubai, bölgesel bağlantı olanaklarını artırmak ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Dubai ile Şam arasında tarifeli uçuşlar başlattı.

Uçağı havalimanında BAE'nin Suriye Büyükelçisi Hasan Ahmed El-Şehi ve beraberindeki resmi heyet karşıladı.

BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi, 14 Nisan'da Suriye ile tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.