Flydubai, Suriye ile Doğrudan Tarifeli Uçuşlara Başladı

ŞAM, 2 Haziran (Xinhua) -- Uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan Dubai merkezli Flydubai havayolu şirketinin ait bir uçak pazar günü Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suriye arasında bir yıllık aradan sonra doğrudan tarifeli uçuşların yeniden başlamış oldu.

Suriye'nin resmi SANA Haber Ajansı'nın Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı habere göre Flydubai, bölgesel bağlantı olanaklarını artırmak ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Dubai ile Şam arasında tarifeli uçuşlar başlattı.

Uçağı havalimanında BAE'nin Suriye Büyükelçisi Hasan Ahmed El-Şehi ve beraberindeki resmi heyet karşıladı.

BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi, 14 Nisan'da Suriye ile tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararını duyurmuştu.