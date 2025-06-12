Fly Sham Havayolu Suriye'den BAE'ye İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

ŞAM, 12 Haziran (Xinhua) -- Suriye'nin yeni kurulan havayolu şirketi Fly Sham, çarşamba günü Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre söz konusu uçuşla, hava yolculuğu bağlantılarının büyük ölçekli artışının ilk aşaması başlamış oldu.

Fly Sham Ticari Direktörü Hamdi Halef, Suriye'de kayıtlı ve BAE'den gelen yatırımlarla desteklenen Fly Sham'ın an itibarıyla 4 uçakla faaliyet gösterdiğini ve yıl sonuna kadar filosunu 15 uçağa çıkarmayı planladığını söyledi.

Halef, "Bu, Suriye'de planlama aşamasından fiili uygulamaya geçen ilk BAE yatırımı. Ulusal havayolu şirketine destek veren bir ortağız ve güvenilir bir alternatif sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Şirket, operasyonlarının başladığı ilk günde Abu Dabi'nin yanı sıra Şarika'ya da uçuş başlattı. Halef, yakın gelecekte rotalarını Suudi Arabistan ve Avrupa'daki kentlere doğru genişletmeyi planladıklarını ifade etti.

Yetkililer, ticari uçuşların, Suriye'ye ve Suriye'den hava yolculuğuna olan talebin artması üzerine başlatıldığını belirtiyor.