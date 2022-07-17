FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU

FLORYA Sahili'nde kanalizasyon hatlarındaki tıkanma nedeniyle denize akan atık Su, İski'nin çalışması sonrasında durduruldu.

Kanalizasyon hatlarından akan atık suyun Florya Sahili'ne dökülmesi hem koku, hem de görüntü kirliliği oluşturmuştu. İSKİ tarafından bugün atık su hattında çalışma yapıldı. Atık suyun taştığı rögardan, atık çekmek üzere kanal temizlik aracı geldi. Araçtan rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki taş, kaya ve bazı atıklar toplandı. Aynı hat üzerinde bulunan diğer hatlara çekim hortumları yerleştirilerek pis su da çekildi. Atık aracında biriktirilen atıklar, döküm alanına götürülmek üzere toplandı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, pis su akışı durduruldu. Çalışmayla ilgili bilgi veren İSKİ çalışanı Hıdır Palabıyık, Bakırköy bölgemize ait olan İSKİ'nin atık sularıyla ilgili kanalizasyonda bir tıkanma var. Şu denize gidiyordu. İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı Kağıthane Bölgesinden takviye amaçlı geldik. Yardımcı olduk ve hattımızı açtık. Şu anda denize herhangi bir akış gördüğünüz şekilde gitmiyor. Dönüş bacasına malzeme gelmiş, yağmurla beraber hattın içindeki taşlar, kalaslar gelince bunları aldık. Makinemizle çektik, açıldı. Şu anda kollektörümüzle gidiyor. Herhangi bir sorun kalmadı. Kıyı temizliğine de bildirdik, temizliği yapacaklar dedi.

İSKİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Bugün bazı basın yayın organlarında Florya Plajı'na atık su aktığı yönünde haberler yer almaktadır. Bahse konu problem, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlarda bir hattın tıkanması sonucu meydana gelmiştir. Denize girilen alandan uzak bir noktada kısa süreli bir taşma meydana gelmiş, ekiplerimiz olaya müdahale ederek sorunu gidermiştir. Halihazırda hat temizlenerek çevre kirliliği ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar bertaraf edilmiştir. Florya Sahili'ne atık su girişi söz konusu değildir. Öte yandan İSKİ, son 3 yılda şehrin kronik sorunlarından biri olan denizlere kontrolsüz atık su girişine 106 noktada son vermiştir ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel